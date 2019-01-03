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Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salih’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor. Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da değerlendirilecek. Ayrıca ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
FETÖ AÇIKLAMASININ ARDINDAN GÖRÜŞME KARARI
Erdoğan'ın yarın ise Pakistan Başbakanı İmran Han'ı ağırlayacak. Erdoğan ile Han arasında yarın yapılacak görüşmede başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Erdoğan ile Han'ın görüşmesinin, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Han'ın yeni yılın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirilerek,
"Pakistan ve Türkiye, yüzyıllarca eskiye dayanan ortak din ve kültürel miras üzerine kurulu tarihi ve benzersiz bağların keyfini yaşamaktadır. İki ülkenin mükemmel seviyede ve her geçen yıl daha da güçlenmeye devam eden siyasi, ekonomik, savunmayla ilgili kültürel ve halktan halka ilişkileri bulunmaktadır. Başbakan'ın Türkiye'ye yaklaşan ziyareti, iki kardeş ülkenin hükümetleri ve halkları arasındaki tarihi bağların daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Dahası ziyaret, iki ülke arasında özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili iş birliği ve birlikte çalışma konusunda yeni alanların keşfedilmesine yardım edecektir." ifadelerine yer verilmişti.
MOSKOVA'YA GİDECEK
Erdoğan, yılın ilk yurtdışı ziyaretini ise Rusya'ya yapacak. Erdoğan ile Putin'in önümüzdeki hafta, Rusya'daki Noel tatilinin ardından görüşmesi bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılının ilk haftasında Türkiye, İran ve Rusya arasında bir zirve gerçekleştirileceğini duyurmuş, Moskova'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağı bildirilmişti.
İki lider görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, başta İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere bölgedeki yeni gelişmeleri ele alacak.
ABD'nin, Suriye'den çekilme kararının ardından bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı zirvenin, Astana Süreci'nin son adımı olması bekleniyor
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