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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Ramay'ı kabulüne ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Ramay'ı kabulüne ilişkin açıklama:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakan Rama'yı kabul etti
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

        Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını kaydetti.

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