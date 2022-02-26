Cumhurbaşkanı Erdoğan 68 yaşına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen doğumgünü mesajları şöyle:
— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 26, 2022
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 26, 2022
— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 26, 2022
— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 26, 2022
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 26, 2022
— Murat KURUM (@murat_kurum) February 26, 2022
— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 26, 2022
— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 26, 2022
— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 26, 2022
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 26, 2022
— Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) February 25, 2022
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