SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Siirt
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar çağrısına destek yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek yağıyor. Siirt, Batman ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, polis memurları ve esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi. Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, 100 dolar bozdurup dekontunu getirene 1 kilogram bal hediye edecek

17.08.2018 - 07:10 | Güncelleme: AA

Siirt, Batman ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, polis memurları ve esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi. Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, 100 dolar bozdurup dekontunu getirene 1 kilogram bal verme kararı aldı.

Efe, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yıldırmak isteyenlerin şimdi de ekonomik savaş başlattığına tanık olduklarını söyledi.Döviz bozdurma çağrısına destek olmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Efe, "Bizleri dolar üzerinden bir kıskaca almak istiyorlar. Biz de ülkemizin ve hükümetimizin yanında yer almak için çam sakızı çoban armağanı olarak 100 dolar ve üzeri bozduran ve dekontunu getirene 1 kilogram bal vereceğiz. Dolarını bozduranlar ister süzme ister petek balını alacak." dedi.

Vatandaşın da ülkelerine karşı oynanmak istenen oyunların farkında olduğuna dikkati çeken Efe, bu nedenle herkesin imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştığını aktardı.Efe, bu oyunun da kısa sürede bozulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:"15 Temmuz'da bir darbe girişimi süreci yaşadık. Kendi tankımız ve topumuzla bize saldırdılar ama hiçbir şey elde edemediler. Bu sefer de ekonomik savaş başlattılar. Bu şekilde bizi yıldırmak istiyorlar. Hiçbir zaman bizi yıldıramazlar. Tankla, topla bu milleti yıldıramayanlar dolarla avroyla altınla hiçbir şey yapamazlar."

Batman'da da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlığı ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) temsilcileri, döviz bürosuna gelerek 30 bin doları Türk lirasına çevirdi.

Döviz bozdurma işlemi sonrası gazetecilere açıklama yapan BATSO Başkan Vekili Bayram Demirhan, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik hamlenin ülkeyi ekonomik açıdan zayıflatmaya yönelik olduğunu söyledi.

ABD'nin dolar hamlesine karşılık ellerindeki dolarları Türk lirasına çevirerek tepki gösterdiklerini belirten Demirhan, "Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak elimizdeki dövizi Türk lirasına çevirmek üzere buradayız. Çağrımızı yineliyoruz, herkesi dolar bozdurmaya davet ediyoruz. Şehrimizde birçok kişi bu kampanyaya destek veriyor." dedi.

MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suat Özdemir de dövizleri Türk lirasına çevirme ve milli paraya dönme vakti olduğunu vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Başkan Erdoğan'ın çağrısına destek vermek amacıyla döviz bürosu önünde uzun kuyruk oluşturdu.Polis memurları, beraberlerinde getirdikleri dövizleri, Nur Mahallesi Yafes Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda Türk lirasına çevirdi.

Polis memurlarıyla döviz bozdurmaya gelen İlçe Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye karşı uygulamak istediği ambargoyu tanımadıklarını ve protesto ettiklerini söyledi.Devletin yanında olduklarını vurgulayan Özgen, "Cizre Emniyeti olarak bu döviz kampanyasına katılmak istedik. Personelimizle birlikte yanımızda olan bütün dövizleri bozdurup TL’ye çevirerek bu ambargoyu protesto ettik." diye konuştu.

Polis memuru Mehmet Erkek de ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı kirli oyuna karşı ayakta olduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X