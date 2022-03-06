Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan barış çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e gönderdiği video mesajda uluslararası topluma barış çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan barış çağrısı
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj gönderdi. Erdoğan’ın mesajında “Ukrayna'ya yönelik saldırılardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın güzel insanları, Türk halkının dualarındadır. Allah'tan, en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesini niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken, şimdi Ukrayna’nın aynı deneyimden geçiyor olması, söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi” ifadelerine yer aldı.

"TÜM DÜNYAYI SAVAŞA 'HAYIR' DEMEYE DAVET EDİYORUM"

Dünyanın tüm kadın ve çocuklarının aynı insanlık ailesinin mensubu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır. Dünyanın tüm kadın ve çocukları aynı insanlık ailesinin mensubudur. O yüzden, nerede bir savaş varsa, barışı tesis etmek için aynı güçlü refleksin gösterilmesini temenni ediyorum. Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın, üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil. Tüm dünyayı savaşa hayır, barışa evet demeye davet ediyorum. Şahsınızı ve Ukrayna halkını en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi yasalaştı
GÜNDEM Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi yasalaştı
Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da arazide gizlenmiş 44 kilo eroin bulundu
GÜNDEM Arazide gizlemişler! 44 kilo
Meclis'te CHP ve MHP'li vekiller yumruklaştı
GÜNDEM Meclis'te CHP ve MHP'li vekiller yumruklaştı
YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır ve son gün tarihi ne zaman?
GÜNDEM YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Tesettürlü kadınlar restorana alınmadı iddiası
GÜNDEM Tesettürlü kadınlar restorana alınmadı iddiası
52 yıldır kimliksiz yaşayan Hüseyin Dükşen, yetkililerden yardım
GÜNDEM 52 yıldır var ama yok!
Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2022!
GÜNDEM Üçüncü cemre ne zaman düşecek?
Son dakika haberi: Kan donduran olay! Motosikletle geldiler ama... Yanlış infaz! - Öne Çıkan Haberler
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Yanlış ...
Film gibi olay! Antalya’da kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı - Güncel Haberler
GÜNDEM Film gibi! Sesler gelince fark edildiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.