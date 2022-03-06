İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj gönderdi. Erdoğan’ın mesajında “Ukrayna'ya yönelik saldırılardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın güzel insanları, Türk halkının dualarındadır. Allah'tan, en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesini niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken, şimdi Ukrayna’nın aynı deneyimden geçiyor olması, söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi” ifadelerine yer aldı.

"TÜM DÜNYAYI SAVAŞA 'HAYIR' DEMEYE DAVET EDİYORUM"

Dünyanın tüm kadın ve çocuklarının aynı insanlık ailesinin mensubu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır. Dünyanın tüm kadın ve çocukları aynı insanlık ailesinin mensubudur. O yüzden, nerede bir savaş varsa, barışı tesis etmek için aynı güçlü refleksin gösterilmesini temenni ediyorum. Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın, üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil. Tüm dünyayı savaşa hayır, barışa evet demeye davet ediyorum. Şahsınızı ve Ukrayna halkını en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.