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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gübre desteklemelerinde artış" açıklaması Trakya çiftçisini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz" açıklaması Trakya çiftçisini mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
AA

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecan ve sevinçle takip ettiklerini söyledi.

Tarımda maliyetlerinin çok yükseldiğini, desteklemelerdeki artış dolayısıyla çiftçilerin bir nebze rahatlayabileceğini belirten Şaylan, "Çiftçi temsilcisi olarak bu artıştan tabii ki memnunuz. Gübre, mazot, tohum, ilaç maliyetlerinde aşırı bir artış var. Bu artışların Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden değerlendirilerek, gübrede olduğu gibi ilaç ve mazot desteklemelerinin de arttırılmasını istiyoruz." dedi.

Şaylan, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede kullanılan gübrelerde desteklemelerin 8 liradan 16 liraya, soğan, kanola, ayçiçeği, dane mısır, nohut, mercimek ve kuru fasulyede de 4 liradan 8 liraya yükseldiğini anımsattı.

- "Desteklerin artması çiftçiyi rahatlatacaktır"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da gübre fiyatlarında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 90'lık bir artış olduğunu belirtti.

Bu artışın yurtdışındaki fiyatların yükselişiyle ilgili olduğunu ifade eden Arabacı, "Gübre desteklerinin artması gerektiğini söylemiştik. Akşam Cumhurbaşkanımız desteklerin yüzde 100 arttığını açıkladı. Yükselen girdi maliyetleri karşısında Bakanlığımızın gerekli müdahaleyi yapması gerektiğini düşünüyorduk. Desteklerin artması çiftçiyi bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Desteklerin 2 katına çıkması bizi sevindirdi." diye konuştu.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da giderlerinin çok olduğu bu zamanda gübre desteklerinin artmasının üreticilere "ilaç gibi" geldiğini söyledi.

Zamların 2020 desteklerine de yansıyacağını dile getiren İncehasan, "Sonuçta bunlar bir destektir. Miktarları ne kadar olursa olsun her zaman çiftçiye faydası var. Herkesin malumu gübre fiyatları artmıştı. Bunun yanında desteğin yüzde yüz artmış olması sevindiricidir. Çiftçiler olarak üretmeye ve ülkemize güvenmeye devam edeceğiz, emeğin kıymetli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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