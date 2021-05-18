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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Trakya'da esnafı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması, Edirne, Kırklareli Tekirdağ'daki esnafı mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
AA

Tekirdağ'da taksicilik yapan Kazım Cingü, AA muhabirine, salgın sürecinden, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Esnafın bu süreçte her zaman desteklenmesi gerektiğine işaret eden Cingü, "Hükümetin esnafı düşünerek destek olması bizleri memnun etti. İnşallah bu desteklerin devamını da bekliyoruz. Çünkü salgın sürecinde en çok etkilenen esnaf oldu. Bu desteklerin esnafa faydası olacağını düşünüyoruz." dedi.

Süleymanpaşa ilçesinde berberlik yapan Şaban Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını esnaf olarak sevindirici bulduklarını belirterek, "Salgın sürecinde esnaf çok sıkıntı yaşadı. Bu süreçte esnafa ne kadar destek olunsa faydası var. Az da olsa bu destekler bizleri rahatlatacak. İnşallah salgının bir an önce bitmesiyle normal günlerimize döneriz." diye konuştu.

- Hibe desteği Edirne sanayi sitelerindeki esnafı sevindirdi

Edirne'de kaporta ustası olarak çalışan Dilaver Baş, hibe desteğinden memnun olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Baş, "Eskisi gibi günlük iş yapmıyoruz. Hibe desteği bizim için faydalı oldu. Gelir gelirdir. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaporta ustası Cemal Kuday da hibe desteğinin esnafa fayda sağlayacağını belirtti.

Oto yıkamacı Coşkun Danışman, 17 günlük kapanmanın ardından hibenin en azından bir nefes almalarını sağlayacağını belirterek, "Esnafa kredi verildiğinde onlar için de bir erteleme yapıldı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

- "Bu destekleme bizleri rahatlattı"

Kırklareli Ulaşım Kooperatifi Başkanı Ufuk Kan, desteklerin, esnafa rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.

Kazançlarının çok az olduğu bugünlerde, bu tür desteklemeleri olumlu karşıladıklarını ifade eden Kan, yaklaşık 14 aydır zor bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Bu sürecin, hep birlikte mücadele ile üstesinden gelineceğini aktaran Kan, "Minibüsçü esnafı çok zor süreçler geçirdi. Burada en büyük mağduriyeti yaşayan bizleriz. Bu destekleme bizleri rahatlattı. Banka borçlarımız, aidatlarımız, ev geçim dertlerimiz çok büyük. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah arkadaşlarımızın da memnun olacağına inanıyorum. 5 bin lira desteği iyi olarak görüyorum." diye konuştu.

Kırklareli Kahveciler Odası Başkanı Şaban Doğan da hibe ödemelerinin yerinde olduğunu belirterek, "5 bin lira az bir ödeme değil. Ancak esnaf 1 Haziran'da kademeli olarak açılmayı istiyor." diye konuştu.

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