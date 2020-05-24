25 Mayıs marketler açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

AA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Ruhani görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ARİF ALVİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Alvi görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

BİR GÖRÜŞME DE BERDİMUHAMMEDOV'LA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.