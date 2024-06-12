Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü
Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi
Giriş: 12.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.
Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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