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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

        Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:59
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        İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

        Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #İspanya
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