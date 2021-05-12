Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" dedi.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ BU ZULME DUR DEMEZSE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."





— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2021

Ayrıntılar gelecek...