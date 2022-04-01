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Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'de son 1 haftada art arda gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınayan Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini belirtti.

Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramı'nın sükunet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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