Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.



Saat 17.00 sıralarında Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, yaklaşık bir saat konukevinde kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler 18.00 sıralarında havalimanından ayrıldı