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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un BM merkezi olması yolunda adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 73. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, İstanbul’un bir BM merkezi olması yolunda adımlar attıklarını ve birçok BM ajansının bölgesel ofisinin İstanbul’a taşınması çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti

24.10.2018 - 23:54 | Güncelleme: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 73. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle;

"Kurucu üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü’nün 73. kuruluş yıldönümünün ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün insanlık olarak iklim değişikliğinden etnik temizliklere, açlıktan yabancı düşmanlığına, salgın hastalıklardan terörizme kadar uzanan geniş bir yelpazede ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunuyoruz.

Küresel ölçekteki bu sorunların Afrika ve Asya’daki ekonomik imkânları kısıtlı devletler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkilediğine şahit oluyoruz.

İnsanlığın ortak geleceğini tehdit eden, küresel adalet arayışlarını sekteye uğratan bu sınamalarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir.

Ortak sorunlar ancak müşterek çabalarla çözüme kavuşturulabilir.

Bu anlamda, son yıllarda yaşanan aksaklıklara rağmen BM, insanlığın ortak meselelerine sürdürebilir çözümler üretebilecek en önemli platformdur.

Bundan 73 yıl önce kurulan BM’nin, özellikle de örgütün küresel barış ve güvenliği sağlamakla mükellef organı olan Güvenlik Konseyi’nin reform ihtiyacı, artık ertelenemez bir hal almıştır.

Daha önce Ruanda, Bosna-Hersek, Kosova’da yaşanan acılar ile komşumuz Suriye’de 8 yıldır devam katliamlar, Güvenlik Konseyi’nin sorumluluklarını yerine getiremediğinin en somut göstergesidir.

3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere çatışmalardan kaçan 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, BM kurumlarında yaşanan tıkanıklıkların sıkıntısını en ağır şekilde hisseden ülkelerin başında geliyor.

“Dünya 5’ten büyüktür” diye bayraklaştırdığımız mücadelemizin gerisinde Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı, adil, demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması arzusu vardır.

Türkiye, BM çatısı altında yürütülen arabuluculuk, barışı koruma operasyonları, terörle mücadele, insani ve kalkınma yardımları, göç ve mülteciler ile Medeniyetler İttifakı gibi birçok faaliyette öncü rol almaktadır.

Ülkemiz ayrıca, İstanbul’un bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmakta ve birçok BM ajansının bölgesel ofisinin İstanbul’a taşınması çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu düşüncelerle, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çalışmalarının dünyamıza barış, refah ve huzurun getirilmesine vesile olmasını diliyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.”

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