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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi - Öne çıkan haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi

        6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede bir aileye ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:04
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        Depremzede ailelerle bir arada
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

        ÜZÜM AİLESİ'NE ZİYARET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felakette enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesinde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen Üzüm'ü ziyaret etti.

        BİLGİ ALDI, ÇOCUKLARI SEVDİ

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzümden durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

        Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Aliye Üzüme
        #haberler

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