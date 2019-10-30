Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
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