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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:41
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
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        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

        İki lider görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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