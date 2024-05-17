Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan lideri Tokayev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Tokayev'in doğum gününü de kutladı.

Habertürk Giriş: 17.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:30 facebook

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