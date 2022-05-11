Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
0:00 / 0:00
AA

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalı tarafından müvekkiline yönelik dava konusu edilen iki ayrı konuşmadaki ifadelerin, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu savundu.

Davalının 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Aydın, şunları kaydetti:

"Hem Anayasa Mahkemesi hem de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin birçok kararında ifade edildiği gibi kamuoyunun ilgisini çekmeyen konularda çeşitli sıfat ve yakıştırmalar ile siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmadığı da ifade edilmiştir. Davalı, gerçekle bağdaşmayan ve müvekkil tarafından yapılmayan şeyleri müvekkile yakıştırarak saygınlığını zedelemiştir. Açıkladığımız gerekçelerle koşulları oluştuğundan manevi tazminat isteğimizin kabulünü talep ederiz."

Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek maksadıyla davaya konu olan sözleri söylemediğini öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasetçilerin eleştirilere katlanma yükümlülüğünü oldukça geniş yorumladığını belirten Sultan, "İfade özgürlüğü evrensel manada korunan bir değer olduğundan bu husus nazara alınarak geniş bir yorumla müvekkilin ifadelerinin haksız fiil içeriğinde olmadığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı
GÜNDEM Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı
KORKUNÇ SALDIRI! Son dakika: Denizli'de sevgilisi ve arkadaşının üzerine asit döktü!
GÜNDEM İki kadına termosta sakladığı asidi döktü!
Son dakika: Korkutan olay! Mağazanın tavanı çöktü
GÜNDEM Korkutan olay! Mağazanın tavanı çöktü
6. kattan düşen 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü! - Güncel haberler
GÜNDEM 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı mesajı: Asla geri itmeyiz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı mesajı: Asla geri ...
Son dakika haberi: Gaziantep'te dehşet! Hırsızın feci sonu!
GÜNDEM Gaziantep'te dehşet! Hırsızın feci sonu!
Dünyada işsizlik oranları
GÜNDEM Dünyada işsizlik oranları
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, toprağa verildi
GÜNDEM Kazara kendisini vuran yüzbaşına veda
Son dakika haberi: Adana'da korkunç cinayet! 'Kadayıfçı Olcay' lakaplı Olcay Tekin silahlı saldırıda öldü
GÜNDEM Ünlü kadayıfçıya silahlı saldırı!
Son dakika: Kurtulmuş: 1 milyonu aşkın Suriyeli yurtlarına geri dönecektir
GÜNDEM "1 milyonu aşkın Suriyeli yurtlarına geri dönecektir"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.