Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla video konferans yöntemiyle görüştü

Erdoğan
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile de Savcı Sayan'ın yanında bulundu. Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi.  Erdoğan,  aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimizler var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.  Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 1 Mayıs Af yasası son gelişmeleri
GÜNDEMAf yasası 2020 son dakika gelişmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona tedavisi gören hastalarla görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, korona tedavisi gören ...
Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
GÜNDEMAskeri birliklerde Kovid 19 tedbirleri
SON DAKİKA HABERİ!Bingöl’de bölücü terör örgütüne büyük darbe
GÜNDEMTerör örgütüne büyük darbe
Ramazan imsakiyesi 2020: İstanbul, Ankara, Adana il il iftar saatleri! İftara saat kaçta?
GÜNDEMRamazan imsakiyesi 2020 iftar saatleri
Son dakika haberler... "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" yazılı tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı
GÜNDEMilk vakaya bakmıştı! İsmi burada yaşayacak!
31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi
GÜNDEMMSB paylaştı! Hepsi ele geçirildi
Son dakika haberler... Yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri!
GÜNDEMYerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri!
DİTAP tarımda dijitalleşmeye yön verecek
GÜNDEMTarımda dijitalleşme dönemi
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 1 Mayıs açıklaması
GÜNDEMİçişleri Sözcüsü'nden 1 Mayıs açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X