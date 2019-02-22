Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu tersine çevirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıklamalarda bulundu. Muğla ve Bodrum'da doktor adayları koyduklarını belirten Erdoğan, "İstiyorum ki artık Bodrum'u bu çileden kurtaralım. Bunun için de ismi gibi güçlü, sağlam, temiz bir adayı sizlere takdim ediyoruz. Bodrum'a artık bir doktor gerekiyordu ki buraya gerekli müdahale yapılsın. İkinci doktor da Muğla'ya... Tabi ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak da biz Bodrum'a yapılmayan hizmeti getirmek istiyoruz. Bu birlikteliği sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'la Bodrum'un ilişkileri, irtibatı ne halde bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki artık Bodrum'u buradan kurtaralım. Bunun için de ismi gibi temiz, sağlam, güçlü bir adayı bizler size takdim ediyoruz. Bodrum'a artık hakikaten bir doktor gerekiyordu. Buraya gerekli müdahale yapılmış olsun. İkinci bir doktoru da Muğla'ya. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Tabi ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak da biz Bodrum'a yapılmayan hizmeti getirmek istiyoruz. Bu birlikteliği sağlamak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Gönül belediyeciliğine hazır mıyız?

"BÜTÜN YOLLARINIZI HAVALİMANINIZI AK PARTİ YAPMADI MI?"

Gelin elele verelim ve bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı ta 15 Temmuz'da başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı. Şimdi AK Parti MHP elele verdik, Cumhur İttifakı'nı kurdu. Şimdi Cumhur İttifakı ile millet ve zillet ittifakını yerle yeksan edelim diyoruz. Elele, gönül gönüle verirsek inanıyorum ki, bu olumsuz gidişi tersine çeviririz. Şu Bodrum'da hizmet deyince akla kim gelir? Bütün yollarınız, havalimanınıza varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarı ile buraya gelmedi mi?

"BUNLAR VATANDAŞIMIZA EKONOMİK SUİKAST YAPMAYA KALKTILAR"

2050 yılına kadar içme suyunu evelallah hallediyoruz. DSİ ile işbirliği yaptık. Bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. CHP demek yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir. Geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerlerdi, yağ kuyrukları, maalesef benzin kuyrukları. Bak şimdi yine kuyruklar var. Bay Kemal bizim kuyruklar yokluk değil varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Biz de hemen tanzim satışlarını kurduk ve bizimle anlaşan belediyelere dağıtımı başlattık, fiyatlar bir anda yarı yarıya indi.

"ŞU ANDA TURİST SAYISI CİDDİ MANADA ARTIŞ KAYDETTİ"

Buralarda spor tesislerinden tutunuz, millet kıraathanelerine varıncaya kadar bütün bunlarla beraber inşallah Bodrumumuzda farklı bir geleceği, yatırımlarla beraber gerçekleşecek bir yerel yönetim. Bütün bunlarla beraber bu adımları atarken sevgili kardeşlerim bakınız bir şeyin üzerinde ısrarla duruyorum, AK Parti parti iktidarı göreve geldiğimizde ihracatı 36,5 milyardan aldık şimdi 170 milyar dolardayız. Turist sayısı ciddi manada artış kaydetmiş vaziyette. Durup dururken gelmedi.

"YAPACAĞIMIZ MARİNALARLA BÜTÜN YATLARI BURAYA ÇEKECEĞİZ"

Artık marinalar bile yetmiyor. İnşallah bu marinaları da belediyemizle işbirliği halinde arttıracağız. Buraları zaten koy halinde. Her yerde proje çalışmalarını yapıp buralara marinalar yapıp, bütün yatları buraya çekebilmeliyiz. Allah buraya öyle bir tabiat vermiş ki, buralarda yapma şansına sahibiz. Biz size inanıyoruz.