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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşuyor. Erdoğan Hazine'nin Merkez Bankası ile birlikte daha güçlü çalışacağını söyledi. ''Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz. Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız'' dedi

son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlıyız.

Salgınla mücadelede gereken her şeyi yapıyoruz, atılması gereken adımları atıyoruz.

Salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koymuştur.

İkinci dalganın dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz.

'HAZİNE, MERKEZ BANKASI BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞACAK'

Hazine, Merkez Bankası ile birlikte daha güçlü çalışacak

'REEL KESİME EL UZATTIK, KAYNAK AKTARDIK'

Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz

Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız

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