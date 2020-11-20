Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
Bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlıyız.
Salgınla mücadelede gereken her şeyi yapıyoruz, atılması gereken adımları atıyoruz.
Salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koymuştur.
İkinci dalganın dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz.
'HAZİNE, MERKEZ BANKASI BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞACAK'
Hazine, Merkez Bankası ile birlikte daha güçlü çalışacak
'REEL KESİME EL UZATTIK, KAYNAK AKTARDIK'
Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz
Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız
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