Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız" dedi.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020
"TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ BİR KEZ DAHA ÜZECEĞİZ"
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz.
YORUMLAR