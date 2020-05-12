Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız" dedi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020

"TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ BİR KEZ DAHA ÜZECEĞİZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz.