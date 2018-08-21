Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda kurban edeceği kurbanlık, Trakya bölgesinde özel yetiştirilen 1,5 tonluk dana oldu. İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurbanlığını Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Şahpaz Mahallesi’nden aldı.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve yönetimi ile Şahpaz Muhtarı Recep Soydan tarafından Çengeloğlu Çiftliğinden teslim alınan 1,5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık Bursa’ya doğru yola çıktı.

Çengeloğlu Besicilik sahibi Musa Çengeloğlu, kurbanlığın özel olarak yetiştirdildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak yetiştirmiş olduğumuz Şarelo ırkı 1,5 ton ağırlığındaki kurbanlığımızı sevk ettik. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza çiftçilerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarını kabul etsin” dedi.

1,5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlığın ücreti ise gizli tutuldu.

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