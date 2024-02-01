Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurum'un telefonundan seslendi!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 3.Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşmasına katıldı.

Buluşmaya Murat Kurum'un telefonundan bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililere seslendi. Erdoğan, "Murat Kurum'u sizlere emanet ediyorum" dediği konuşmasında bu toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını dilediğini de ifade etti.

Telefonun diğer ucundan gelen sesle bir kez daha İstanbul zaferi için kenetlendik.



Sayın Cumhurbaşkanımıza 3. Bölge söz verdi.



İstanbul yeniden “Büyük İstanbul” olacak. pic.twitter.com/INTLvPWQri — Murat KURUM (@murat_kurum) February 1, 2024

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONDAN SESLENDİ

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak konuştu. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yaklaşık 1500 kardeşimiz buradalar, büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla salondakilere, "Sevgili mahalle başkanı kardeşlerim. Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum. 3. bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak, inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan, usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik hep beraber çalışmak suretiyle 3. bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanıyorum. Durmadan, usanmadan, koşmaya, gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben Murat başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir. Allah'a emanet olun." diye seslendi.