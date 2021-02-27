Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı 0:00 / 0:00

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Balıkçı İbrahim Uzun ise, "Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik. Yine aynı şekilde büyük balık vermiştik ona, aynı balığı, beyaz etli balığın çok hoşuna gittiğini söyledi, aynısını istedi" dedi.

LAGOZ BALIĞININ ÖZELLİKLERİ

Atlas Okyanusu'nun doğusunda, Akdeniz'de ve Ege Denizin'de bulunan bir balık türü olan Lagoz'un en büyüğü 150 cm uzunluğa ve 50 kg ağırlığa kadar ulaşabilir. Fazla derinlerde yaşamayan bu balık türü kayalık, taşlık ya da çakıllı alanları seçer. Akdeniz bölgesinin oldukça lezzetli beyaz etine ve büyük bir şöhrete sahip olan Lagos balığı, yırtıcı ve etçil bir balık türü olarak bilinir.

LAGOS BALIĞI FİYATI NE KADAR?

2021 yılı itibarıyla kilogramı en düşük 60 TL en yüksek 70 TL aralığında olan Lagos balığının 1 adeti 120 TL civarındadır. Fiyat, kilo ve boyuna göre değişkenlik gösterebilir.