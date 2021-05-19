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Cumhurbaşkanı Erdoğan lansman törenine katıldı! İşte TRT'nin yeni kanalı...

TRT'nin yeni kanalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın katıldığı lansman töreniyle tanıtıldı. TRT'nin merakla beklenen yeni kanalının adı da tanıtımla beraber belli oldu. Gençlik ve Spor Bayramı'na denk getirilen açılış sonrası özellikle spor tutkunları kanalın ismi ve frekans bilgilerini merak edip araştırmaya başladı. İşte TRT'nin yeni kanalının adı ve frekans bilgileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan lansman törenine katıldı! İşte TRT'nin yeni kanalı...

TRT'nin yeni spor kanalı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın katıldığı lansman töreniyle tanıtıldı. Uzun süredir merak edilen ve araştırılan kanalın adı ve yayın içeriği tanıtımın hemen ardından belli oldu. Peki, TRT'nin yeni kanalının adı ve frekans bilgileri nedir? İşte TRT'nin yeni kanalının adı ve frekans bilgileri...

TRT'NİN YENİ KANALININ ADI NE?

TRT'nin yeni kanalının adı açıklandı. Spor ve gençlikle ilgili yayınların yer alacağı kanalın adı "TRT Spor Yıldız" olarak açıklandı.

LANSMAN TÖRENİ KÜLLİYE'DE YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2'nin bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca "Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini 7’den 70’e sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize ve özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dünya Atletizm Şampiyonasının yayını vesilesiyle 2019'dan beri test yayınlarını sürdüren kanalın artık basketboldan voleybola, güreşten boksa kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacağını kaydeden Erdoğan, "Yeni kanalımızın engellilerin spor müsabakalarına da ayrıca yer verecek olmasını da takdirle karşılıyorum. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik her çabayı olduğu gibi bu gayreti de destekliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

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