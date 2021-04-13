Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB ve Libya açıklaması 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ekonomide güven ve istikrar gibi hususlardaki gayretleri öncelikle kendi vatandaşlarının hak, özgürlük ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci Avrupa Birliği ile yürütürsek çok daha memnun kalırız, aksi takdirde biz kendi vatandaşlarımız için en iyisi, hayırlısı, faydalısı ne ise onu yapmayı zaten sürdüreceğiz."

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KURUMSALLAŞMA İHTİYACI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türk Konseyi) Konsey bünyesinde kurulan çok sayıda yapı ile üzerinde çalışılan vizyon belgesi, çok daha güçlü bir kurumsallaşma ihtiyacını ortaya koyuyor. Salgın şartlarının el vermesi halinde kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı planladığımız 8. Olağan Zirve'de bu doğrultuda somut adımları atacağız." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum."

"LİBYA'NIN BEKASI EN AZ KENDİ BEKAMIZ KADAR ÖNEMLİ"

Erdoğan, "500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz. Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Dibeybe'yle yaptığımız görüşmede Milli Birlik Hükümeti'nin ülkenin tamamında egemenlik kurması için her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik." diyen Erdoğan, "Libya'nın yaralarının sarılması, imarı, kalkınması ve geleceğine güvenle bakabilmesi için kardeşlerimize her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada izlediği yapıcı politikaları tüm taraflar için somut ve hayırlı neticelere ulaştırmak amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğunu vurguladı.

"TATAR KARDEŞLERİMİZE CAMİ VE KONUT DESTEĞİ İSTEDİK"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ertesi günü Ukrayna Devlet Başkanı'nı İstanbul'da ağırladık. Sayın Zelenskiy ve heyetiyle Rusya ile aralarında tırmanan kriz başta olmak üzere ikili ve bölgesel pek çok gelişmeyi değerlendirdik. Bu görüşmede iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını imzalamak hususunda mutabık kaldık. Tatar kardeşlerimizin Kiev'de gerçekleştirmeyi düşündüğü konut ve cami projesinde destek istedik. Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkileri geliştirme yönünde atacakları her adımın önemli olduğuna inanıyoruz."

"AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK"

Pazar günü Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldik. Yaklaşık 60 yıl önce misafir işçi olarak gittikleri Avrupa'da bugün 6 milyonluk temsil gücüne ulaşan vatandaşlarımızın siyaset, ekonomi, bilim ve sivil toplumda gösterdikleri başarıyı takdirle takip ediyoruz. Ayrımcı ve ırkçı muamelelere rağmen Avrupa'da kalıcı olduklarını ortaya koyan vatandaşlarımızın her konuda yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.