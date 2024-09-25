Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New Yorkta Lübnan Başbakanı Necib Mikatiyi Türkevinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Anadolu Ajansı Giriş: 25.09.2024 - 20:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:37 facebook

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