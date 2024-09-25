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        Haberler Dünya Ortadoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New Yorkta Lübnan Başbakanı Necib Mikatiyi Türkevinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan,New Yorkta Lübnan Başbakanı Necib Mikatiyi Türkevinde kabul etti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

        IRAK BAŞBAKANI SUDANİ'Yİ KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti.

        Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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