Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak, Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erdoğan ile Orban'ın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.