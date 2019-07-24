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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temaslarının Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

Görüşmede, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Ayrıca, Türkiye ve Malezya’yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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