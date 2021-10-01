Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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"TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclisimizin kuruluşundan itibaren ülkemize hizmet eden tüm mensuplarını yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.

Milli mücadele döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da Meclisimiz kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden yoğun geçen yasama yıllarında gece gündüz çalışarak milletine hizmet eden siz milletvekillerinin gayretleri tarihe takdirle kazınmıştır. TBMM'nin ışıkları yanıyorsa, milletvekillerimiz görevinin başındaysa bu ülkenin sırtı yere gelmez.

Milletiyle ve vekilleriyle yürüttüğümüz her mücadele gibi büyük ve güçlü Türkiye hedefimize birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. 2023 hedeflerimize ulaşma ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyorum.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni bir anaysa kazandırma teklifimizin de başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Mümkün olursa Meclisimizin tamamının uzlaşmasıyla yeni anayasa milletimize vereceğimiz ne güzel 2023 hediyesi olacaktır. Doğrudan milli irade eliyle hazırlanmış bu anaysa teklifimize destek ve katkı vereceklere teşekkür ediyorum.

AZERBAYCAN VE KARABAĞ AÇIKLAMASI

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan Toprakları ve Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Biz de ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren ve Türkiye'ye karşı kin ve nefret tutumlarını unutmayacağız. Biz kardeşliğin, dostluğun yoldaşlığın kadrini kıymetini bilen bir ülkeyiz.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Suriye'den Libya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya aynı anlayışla hareket ettik, ediyoruz. Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi korurken, Kıbrıslı kardeşlerimizin iki devletli çözümüne destek olduk. Filistin ve Kudüs'ten Keşmir'e, Afrika'da yoksullukla mücadele eden insanlara kadar herkese gönül kapımızı açık tutacağız.

Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik, ne soykırım vardır. Bunun için her yere alnımız ak şekilde gidiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz dünya 5'ten büyüktür tespitimizin benimsenmesinin sebebi budur. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler bunun doğruluğun işaret etmektedir.

MÜLTECİ SORUNU

Türkiye'nin bölgesiyle gönül bağını koparmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Artık 10'uncu yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde, uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken, birkaç bin mülteci karşısında paniğe kapılan, insanlıkta uzak davranışlar sergileyenler oldu. Botları delinerek ölüme terk edilen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri BM sözleşmelerini de çiğnemektedirler. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl kaç bin kişinin hayatını kaybettiğinin istatistikleri tutulamıyor.

SURİYE MESAJI

DEAŞ bahanesiyle bölgenin altını üstüne getirenlerin hiçbiri bu örgütle fiilen mücadele etmemiştir. Sadece Türkiye bu örgütle karşı karşıya gelmiş, birileri tarafından şişirilen balonu patlatmıştır. Birileri hala halkıyla kavgalı rejimi desteklemeyi sürdürmektedir. Herkesin kendi ajandasını hayata geçirmeye çalıştığını biliyoruz.

Afrika'daki kıtlığın tüm insanlığın ortak sorunu olduğu daha iyi anlaşılacak. Kutuplardaki buzulların erimesinin sadece penguenlerin değil, tüm insanlığın sorunu olduğu daha iyi anlaşılacak. İnsanların yaşadıkları trajedilerin herkesi bekleyen sorunlar olduğu daha iyi anlaşılacak.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen 2023 hedefleri bu vizyonun ilk durağı olacaktır. Önümüzdeki asrın şekillenmesinde TBMM'nin eşsiz bir rolü olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz 19 yılda devlet ve millet hayatının her alanında gerçekleştirdiğimiz her atılımı bu vizyonun altyapısı olarak görüyoruz. Artık milli hedeflere dönüşen bu vizyonu ülkemizin tüm fertleriyle sahiplenmeliyiz. Hiçbirimiz için başka Türkiye yok. Bölünerek büyüyemeyiz. Parçalanarak güçlenemeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.