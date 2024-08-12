Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Gençliğimize gençliğe öğretme mücadelesi veren. O büyük sözlüğüyle sözü, özü gençliğe öğreten mirastır. Bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine öncelikle sabırlar diliyorum. Şu anda uzun yolculuğa çıkan, Mehmet Doğan kardeşimiz için değerli hocam gerekli sözlerin hepsini ifade ettiler. Bizim bu noktada daha fazla söyleyeceğimiz sözümüz yok.