Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki insani durumdan sorumlu temsilcisi Jan Egeland dün Rusya ve Türkiye'nin İdlib vilayetinde büyük bir savaşı önlemek için İdlib anlaşmasının ayrıntıları üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini ancak iyimser olduklarını ifade ettiklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin, Kalın, "28-29 Eylül tarihlerinde bir devlet ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanımız. Bu ziyarete son derece olumlu yaklaşıyoruz. Almanya ile ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi derinlik kazanması için önemli bir vesile olarak görüyoruz. Pozitif bir gündemle gidiyoruz. Maliye Bakanımızın başkanlığında bir heyetle oraya gitmek suretiyle çeşitli görüşmeler yapacaklar. Orada hem siyasi hem ekonomik hem kültürel konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak Alman mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanımızın. Alman tarafının da bu ziyarete iyi hazırlık yaptığını memnuniyetle görüyoruz. Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkiler orada yaşayan vatandaşlarımız ve Türk kökenli diğer Alman vatandaşları Türkiye’de Alman şirketleri ve bütün boyutlarıyla hayırlara vesile olmasını öngörüyoruz diliyoruz ve bu çerçevede çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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