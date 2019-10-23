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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı

Erdoğan bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’ye ziyareti sivil plakalı 6 araçlık konvoyuyla gerçekleşti. 

MHP Lideri Bahçeli’nin 3 haftalık nekahet döneminin ardından telefonla görüşen ikili, ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.

 

MHP'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'yi evinde ziyaret etti." ifadelerine yer verildi. 

ABD VE RUSYA MUTABAKATI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı harekatı sürecinde de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi bilgilendirmişti.  Bahçeli'ye ikinci kez evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Liderinin ABD ve Rusya ile varılan mutabakatı ele aldığı öğrenildi. 

BAHÇELİ, ERDOĞAN'A "HAKAN KAFTANI" HEDİYE ETTİ

Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.

CUMHURBAŞKANI BİR 'İLK'İ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 31 Temmuz'da MHP Lideri Bahçeli'nin evinde ziyaret edip, bir 'ilk'i gerçekleştirmişti.

Bahçeli 23 Eylül tarihinde yüksek ateşle hastaneye başvurmuş, sonrasında Şehir Hastanesi'nde tedavi olmuş ve  14 Ekim'de işbaşı yapmıştı.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telefonla aranmıştı.

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  • isirin 5 saat önce Allah c.c. acil şifalar versin inşaAllah
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