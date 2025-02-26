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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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