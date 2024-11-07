Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
Giriş: 07.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'daki diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.
Görüşmede NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.
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