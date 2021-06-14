Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile görüşmesi başladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaNATO ZİRVESİ... Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile görüşüyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'deki temaslar!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.

NATO ZİRVESİ... Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile görüşmesi başladı!
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

NATO ülkelerinin liderlerinin zirve çerçevesinde ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeleri de kesinleşti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Bunların dışında liderlerin toplantı öncesi veya sonrasında ayaküstü görüşmelerinin de mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda bir araya gelmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lübnan’da benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu
DÜNYALübnan’da akaryakıt krizi
SON DAKİKA: Meksika'da seri katil vahşeti: 17 cansız beden, binlerce kemik bulundu!
DÜNYAMeksika'da seri katil vahşeti: 17 cansız beden, ...
Çin, G7 Zirvesi'ni manipülasyon yapmakla suçladı
DÜNYAÇin’den G7 Zirvesi'ne suçlama
Christchurch cami saldırılarını anlatacak filmin yapımcısından istifa
DÜNYAYeni Zelandalı yapımcı Philippa Campbell, tartışmalı ...
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde pozitif mesajlar!
DÜNYAMiçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi öncesinde pozitif ...
Mısır'da dairede bulunan hazineye yargı yoluyla el konuldu
DÜNYAMısır'da dairede bulunan "hazine''
SON DAKİKA: İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor
DÜNYAEtna Yanardağı yeniden faaliyete geçti!
Son dakika: NATO zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi ne zaman?
DÜNYANATO liderleri toplanıyor!
NETANYAHU GİTTİ... Son dakika: İsrailliler sokaklara döküldü
DÜNYANetanyahu'nun gidişini kutladılar!
Suudi Arabistan'da bir okula Husilere ait bomba yüklü SİHA düştü
DÜNYASuudi Arabistan'da okula bomba yüklü SİHA düştü