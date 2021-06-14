Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile görüşmesi başladı! 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

NATO ülkelerinin liderlerinin zirve çerçevesinde ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeleri de kesinleşti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Bunların dışında liderlerin toplantı öncesi veya sonrasında ayaküstü görüşmelerinin de mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda bir araya gelmişti.