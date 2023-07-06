Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Emekli ve memurlar bekliyor...

        6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarına dair önemli açıklamaların beklendiği konuşma ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak?

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 11:35
        1

        Yurt genelinde gün itibariyle gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Özellikle emekli ve memur vatandaşların oldukça merak ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamları merakla bekleniyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak?

        2

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

        TÜİK tarafından açıklananan enflasyon verileri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli ve memur maaşlarına dair önemli açıklamalara yapacağı tahmin ediliyor ancak söz konusu açıklamanın tarihi henüz belli olmadı.

        3

        YILLIK ENFLASYON YÜZDE 38,21

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 yıllık yüzde 38,21 oldu.

        4

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor
        Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!