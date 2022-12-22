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Gündem asgari ücret! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK ile asgari ücretle ilgili olarak görüşmelerde bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...

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  • Asgari ücret belirleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    Gündemin en önemli konularından asgari ücret bugün açıklanacak. Geri sayım devam ederken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. Asgari ücret ve ekonomideki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamaların beklendiği konuşma ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacak? İşte asgari ücretin açıklanacağı kritik saat...
  • Asgari ücret belirleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret bugün belli oluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi. Erdoğan "Büyük ihtimalle bugün (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

    2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak. Asgari ücretin, akşam saatlerine doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında işçi ve işverenlerle beraber açıklanması bekleniyor.
  • Asgari ücret belirleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    BUGÜN 12.00'DE AÇIKLANACAK

    Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 civarında yeni asgari ücret rakamını açıklanacağı belirtildi.
  • Asgari ücret belirleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    SON ŞEKLİ VERİLECEK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK'in üzerinde görüşmeler yaptığı asgari ücretle ilgili görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a etraflı bir sunum yaptı.
  • Asgari ücret belirleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
  • Asgari ücret belirleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta başlayacak?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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