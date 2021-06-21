Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? 21 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş b

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Koronavirüs önlemlerinda birtakım esnetilmeler bekleyen milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusunun cevabını arıyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran Pazartesi Beştepe Külliyesi'nde açıklama yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın21 Haziran Pazartesi günü saat 21:00'de açıklama yapması bekleniyor.