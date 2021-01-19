Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet burada Erbakan'a Fatiha okuyarak dua etti.

GEÇEN HAFTA ASİLTÜRK'Ü ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta (7 Ocak) Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.

Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürmüştü.