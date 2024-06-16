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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

        Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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