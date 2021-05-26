Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynak kullanıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin 2021 büyüme oranlarının tahminlerin ötesinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Finans piyasalarında zaman zaman görülen, manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz. Ekonomi Reform Paketimizdeki somuz düzenlemeleri çıkarmaya başladık. Tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş, geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur." dedi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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