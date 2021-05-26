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Haberlerİş-YaşamCumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasa kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasalarda kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2021 büyüme oranlarının tahminlerin ötesinde gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, "Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Finans piyasalarında zaman zaman görülen, manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasa kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynak kullanıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin 2021 büyüme oranlarının tahminlerin ötesinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Finans piyasalarında zaman zaman görülen, manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz. Ekonomi Reform Paketimizdeki somuz düzenlemeleri çıkarmaya başladık. Tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş, geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur." dedi

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