Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildiği belirtildi.

Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı

İki liderin Suriye’deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.