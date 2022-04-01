Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ukrayna-Rusya savaşında önemli bir rol üstlenen Türkiye'nin iki taraf ile de temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede heyetlerin İstanbul'daki görüşmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

ERDOĞAN: LİDERLER ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ İLETECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız. Zelenskiy olumlu bakıyor, Putin'e de lider görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi ileteceğim" demişti.