AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftardan sonra gazetecilere açıklama yaptı:

Bu akşam da sağlıkçı kardeşlerimle, bakanımızla beraber bir araya geldik. Tabii şu koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşımızı kaybettik. Hakka uğurladık, ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşlerimizi de doktorlardan, hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar onları da kaybettik, Hak'ka uğurladık. Bunların içerisinde profesöründen, doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademede hocalarımız, doktorlarımız vardı.

Tüm bu Kovid salgını sürecinde hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Gerek hastane gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışma esnasında bazı bulaşlar oldu. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabbimden şifalar diliyorum.

Bir şeyi çok açık net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri mücadelede Hak'ka yürüyenlerin inanıyorum ki, sevgili peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Şu anda hala bu mücadeleyi sürdürüyorllar. Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz herbiri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar. Evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakârlık yapıyorlar.

Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet feda-i can eden bir millet. Hele hele doktorlarımız zaten tebabet yeminine dört dörtlük sadık olan kardeşlerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbimbizleri inşallah Ramazan bayramına kavuştursun diliyorum. Milletime de en kalbi duygularla şahsım, ailem ve doktor kardeşlerim, bir taraftan da bu işin yöneticisi olan Sağlık Bakanıma ve yanımdaki çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağolun."