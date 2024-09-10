Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı diledi.
Giriş: 10.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:06
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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