Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ı arayarak şehit ailesi ile görüşmek istedi. Şehidin evine giden Ramazan Can, şehit babası Aladdin Demirel'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Erdoğan, şehidin babası Aladdin Özdemir'le yaptığı görüşmede, Başımız sağ olsun, gerçekten arka arkaya böyle acıyı yaşamanızdan dolayı üzüntümü paylaşmak istedim. Allah sabrınızı artırsın, Rabbim şehidimize de inşallah cennetinde yer ayırsın. Yine aynı şekilde yenge hanıma da temennilerimi iletirseniz, şehitlik makamı noktasında bir şey söylememize gerek yok. Onlar Peygamber efendimizin en yakın dostlarıdır. Allah yar ve yardımcınız olsun, onların kanını yerde bırakmıyoruz bırakmayacağız inşallah. Allah ömrünüzü artırsın, birliğimizi daim etsin ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Aladdin Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vatan sağ olsun, ezanımız susmasın, bayrağımız dalgalansın dedi.