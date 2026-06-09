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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçını andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçını andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        'Her zaman yüreğimizde yaşayacak'
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

        "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #aybüke yalçın
        #haberler
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