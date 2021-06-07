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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.

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